Obi-Wan Kenobi, nel nuovo show Disney+ ci sarà anche Luke Skywalker?

La macchina si è ormai messa in moto: i lavori su Obi-Wan Kenobi stanno per cominciare e, benché manchi un bel po' di tempo al momento in cui potremo finalmente addentrarci nuovamente nell'universo di Star Wars, la voglia dei fan di cominciare a strappare qualche indizio su ciò che vedremo è ovviamente tanta.

Il recente annuncio del cast completo di Obi-Wan Kenobi ci ha in effetti regalato alcune piste da seguire da questo punto di vista: è stato infatti confermato che nello show torneranno personaggi come Owen Lars, interpretato dallo stesso Joel Edgerton visto nei film della trilogia prequel. Possibile, dunque, che ciò apra anche a un ritorno di Luke?

La cosa, in effetti sembra avere senso: la presenza di Owen, ad esempio, ci fa pensare che potremmo assistere anche al primo, fallimentare tentativo del vecchio Ben Kenobi di prendere in affidamento il giovanissimo Luke, con conseguente veto dei genitori adottivi del nostro. Interessante, inoltre, sarà scoprire in che modo verrà sfruttata la presenza di Hayden Christensen: nell'esplorare il passato di Obi-Wan sarebbe sicuramente interessante trovarci di fronte al primo scontro tra il jedi e il suo ex-allievo, assistendo alla reazione del nostro nello scoprire che dietro la maschera di Darth Vader si celi ciò che resta di quel ragazzo a cui aveva fatto da guida.

Vi piacerebbe rivedere il giovane Luke Skywalker nel nuovo show Disney+? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, quando sarà ambientata la serie su Obi-Wan Kenobi.