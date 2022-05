Obi-Wan Kenobi da oggi su Disney+: 5 storie di Star Wars da recuperare prima della serie

Dopo l'ultimo trailer di Obi Wan Kenobi, è giunto il momento di ammirare i primi due episodi della nuova serie tv di Star Wars in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus, disponibili da oggi.

Per l'occasione, ecco 5 storie di Obi-Wan Kenobi da recuperare prima di buttarvi a capofitto nella serie tv con Ewan McGregor:

Star Wars: The Clone Wars : un punto di partenza perfetto, soprattutto per il pubblico di più giovani, questa serie tv animata da antologia è ambientata cronologicamente tra i film prequel L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith e racconta i conflitti tra la Repubblica Galattica e i separatisti durante le guerre dei cloni. È preceduta anche da un film omonimo, vero e proprio episodio pilota della serie e che all'epoca venne distribuito al cinema sia negli Stati Uniti che in Italia.

La minaccia fantasma : il primo film live-action con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, qui ancora giovane padawan del maestro Jedi Qui-Gon Jinn (interpretato da Liam Neeson, che molti si augurano di rivedere nella serie tv Obi-Wan Kenobi).

L'attacco dei cloni : il secondo film live-action con Ewan McGregor, come il precedente scritto e diretto da George Lucas. Qui, oltre a proseguire la storia di Obi-Wan, divenuto un maestro Jedi, la saga inizia ad esplorare la complessa personalità di Anakin Skywalker, interpretato da Hayden Christensen.

Star Wars: Clone Wars : serie televisiva animata spesso dimenticata e poco citata rispetto alla quasi omonima che abbiamo elencato in apertura. Questa è prodotta e diretta dal grande Dženndi Tartakovskij, e venne trasmessa tra i film L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith. Gli eventi esplorano il conflitto noto come Guerre dei cloni, e conducono direttamente a...

La vendetta dei Sith: il più fondamentale episodio di Star Wars da rivedere prima di Obi-Wan Kenobi, in quanto direttamente collegato agli eventi raccontati della serie. Lo show Disney Plus è infatti ambientato dopo la caduta della Repubblica e la nascita dell'Impero Galattico, con Obi-Wan ricercato e nascosto su Tatooine, convinto che il suo ex allievo e migliore amico Anakin Skywalker sia morto su Mustafar...

Quale tra queste storie con Obi-Wan Kenobi è la vostra preferita? Ditecelo nei commenti. Per altre letture, sapete che Hayden Christensen vuole una serie standalone su Darth Vader?