Obi-Wan Kenobi, da oggi l'episodio 3 su Disney+: cosa ne sarà del Grande Inquisitore?

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi hanno debuttato la scorsa settimana, mostrando una storia del tutto inedita per la Galassia lontana lontana. E nonostante i molti collegamenti tra i prequel e le trilogie originali, un particolare colpo di scena potrebbe creare contrasti con gli eventi di una delle più amate serie animate del franchise.

Nelle prime due puntate il personaggio interpretato da Ewan McGregor vive in un esilio autoimposto dopo l'ascesa dell'Ordine Sith. Il Maestro Jedi si trova a fare i conti con gli Inquisitori, in particolare il Grande Inquisitore interpretato da Rupert Friend. In una tumultuosa scena di combattimento però, il villain viene pugnalato al petto con la spada laser di Reva Sevander, e tutto lascia pensare che sia morto.

Questo però creerebbe una notevole complicazione all'interno della più ampia linea temporale di Star Wars, poiché l'Inquisitore è meglio conosciuto dai fan per essere apparso (e poi morto) nella serie animata Star Wars: Rebels, una serie ambientata diversi anni dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi. Si potrebbe pensare insomma che in qualche modo l'acerrimo nemico dei Jedi sia sopravvissuto e anche guarito oppure, c'è anche la possibilità che il Grande Inquisitore di Rebels sia in realtà un clone creato da Vader.

Per scoprire come andranno davvero le cose, non ci resta che attendere.