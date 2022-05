Obi-Wan Kenobi, ci sarà anche Palpatine? Le ultime parole di Ian McDiarmid

Da tempo ormai si parla di una possibile apparizione di Palpatine in Obi-Wan Kenobi e sebbene non siano mai giunte conferme in merito, le ultime parole di Ian McDiarmid, storico interprete di Darth Sidious, sembrano rafforzare questa ipotesi.

Durante una sua recente apparizione alla ICCC (iccollectorsconvention) parlando proprio di un possibile ritorno dell'Imperatore Palpatine in Star Wars, l'attore ha detto: "C'è un certo show in arrivo, ambientato proprio nel periodo in cui sono stato considerato molto attivo. Se vedrete o meno il mio corpo fisico non posso ancora dirlo, ma certamente sentirete in qualche modo la mia presenza".

Le parole di Ian McDiarmid insomma, sembrano un chiaro segnale della presenza di Palpatine in una serie che sta per arrivare in tempi più o meno stretti su Disney+. Tutto fa pensare che lo show in questione possa essere Obi-Wan Kenobi, ma visto che dovrebbe trattarsi di una serie ambientata in età imperiale e che nei prossimi tempi ne sono previsti molti, non possiamo ancora averne l'assoluta certezza.

É possibile anche che l'attore possa apparire in Andor, dove qualche tempo fa è stata confermata la possibile presenza delle Guardie Reali Imperiali ma, potrebbe trattarsi anche di una serie animata vista la particolare ammissione di Ian McDiarmid e in tal senso, tutto fa pensare che potrebbe trattarsi della seconda stagione di The Bad Batch.

E mentre noi siamo qui a discutere di Palpatine, già sono in giro voci su un'eventuale stagione 2 di Obi-Wan Kenobi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.