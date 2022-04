Obi-Wan Kenobi, parla l'autore: 'Kenobi dovrà fare i conti con Anakin e il suo passato'

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Joby Harold, sceneggiatore dell'attesissima miniserie Star Wars su Obi-Wan Kenobi, ha parlato della condizione mentale in cui ritroveremo il Maestro Jedi all'inizio dello show, dopo che non lo vedevamo più dall'epoca de La Vendetta dei Sith. Il peso del suo passato si farà sentire.

Secondo le parole di Harold, nel corso dello show quello che vedremo sarà un Obi-Wan Kenobi costretto a venire a patti con la persona che era in passato e anche qualcuno che ha dovuto accettare la "morte" di Anakin Skywalker, un amico, un fratello, con cui ha condiviso innumerevoli battaglie prima che questi si convertisse al Lato Oscuro.

"Obi-Wan è definito dal suo passato in larga parte", ha dichiarato Harold a Entertainment Weekly. "Voglio dire, Obi-Wan e Anakin hanno condiviso così tanto tempo sullo schermo insieme. Sono stati talmente vicini che tutto ciò che lui ha vissuto e tutto ciò che è successo con Anakin non può che definirlo. Così incontriamo un uomo che è molto definito da quella storia, che lo voglia o no".

Harold ha proseguito: "Parte del viaggio riguarda il suo riconciliarsi con quel passato e arrivare a comprenderlo e a capire il suo posto al suo interno. E quel viaggio e i luoghi in cui deve andare sia emotivamente che fisicamente, e alcune delle battaglie che deve combattere, hanno molto a che fare con l'affrontare quel passato e capire chi era un tempo, il suo ruolo nella sua stessa storia, nella storia degli altri".

Sappiamo che nel corso di Obi-Wan Kenobi ci sarà un altro confronto tra il Mostro Jedi e Darth Vader; inoltre, l'ingresso di Vader in Obi-Wan Kenobi potrebbe essere stato rivelato e potrebbe avvenire nella scena post-credit del secondo episodio.

Obi-Wan Kenobi esordirà con due episodi su Disney+ il 27 maggio 2022.