Obi-Wan Kenobi, parla Ewan McGregor: 'Non vedevo l'ora di tornare in Star Wars'

In attesa di scoprire se il trailer di Obi Wan Kenobi uscirà durante il Super Bowl, il protagonista Ewan McGregor ha parlato di cosa i fan di Star Wars potranno aspettarsi dalla nuova serie tv in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

“Oh mio Dio, accidenti, mi è piaciuto da morire interpretare di nuovo Obi-Wan, non vedevo l'ora di tornare nel mondo di Star Wars", ha dichiarato l'attore in un'intervista promozionale con Forbes. "Voglio dire, è stato piuttosto interessante: l'esperienza dei primi tre film è stata grandiosa ma come saprete all'inizio non vennero accolti benissimo. Solo che nel tempo la percezione intorno a quelle opere è cambiata. E ora, invece, incontri la generazione che è cresciuta con quei film, i bambini di allora che adesso sono cresciuti e hanno vent'anni o più, e loro li adorano. Per loro sono i 'veri' film di Star Wars, capisci che voglio dire? Per noi, un po' più grandicelli, i 'veri' film di Star Wars erano quelli originali, quelli degli anni '80, ma la generazione di oggi è cresciuta con i film che abbiamo fatto noi. Quindi tornare di nuovo nei panni di Obi-Wan per fare una serie, un'intera serie su Obi-Wan Kenobi pensata per quei fan, beh ... mi ha reso davvero felice."

Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi per la prima volta in Episodio I: La minaccia fantasma (1999), per riprendere poi il ruolo in Episodio II: L'attacco dei cloni (2002) e infine in Episodio III: La vendetta dei Sith (2005). La trama della nuova serie di Disney Plus continuerà dopo gli eventi di Episodio III e sarà composta da sei episodi.

In Obi Wan Kenobi tornerà Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader. La data d'uscita è fissata per il 25 maggio su Disney Plus.