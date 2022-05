Obi-Wan Kenobi, parla Ewan McGregor: 'Tornerei per un'altra stagione'

L'arrivo di Obi-Wan si avvicina sempre più, e mentre tutti si chiedono se la miniserie sarà simile al film spin-off cancellato anni fa, Ewan McGregor è già pronto a guardare avanti: l'attore vorrebbe infatti che arrivasse un'altra stagione della serie!

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly l'attore è stato chiaro: "Se vorrei fare un'altra [stagione]? Sì, ne vorrei fare un'altra." McGregor ha desiderato per anni l'arrivo di un progetto legato al suo personaggio in Star Wars, e ora che l'opportunità gli si è presentata, sembra non volerla lasciare più. "Mi sono divertito così tanto a lavorare con Deb [Chow] e gli attori che ci sono stati in questa serie sono stati colleghi così fantastici con cui recitare, e la troupe è semplicemente... non posso dirlo. È stato così meraviglioso lavorarci. Non vedevo l'ora di andare sul set ogni giorno, e su lunghe riprese come queste, è già qualcosa. Fino alla fine, ho semplicemente amato l'esperienza".

L'attore si è detto infatti entusiasta di lavorare su un progetto simile, che le persone attendono e sicuramente vedranno, perché a suo parere "è bello rendere felici le persone". E questo rende felice anche lui, che resta in attesa di informazioni circa una seconda stagione. Le speranze, però, sarebbero basse, perché la regista Deborah Chow ha più volte detto di aver approcciato la miniserie come un progetto a se stante. Speriamo, ovviamente, che la sua posizione cambierà.

Intanto, mentre aspettiamo il 27 Maggio, data in cui lo show arriverà sui nostri schermi, ecco Ewan McGregor che torna a vestire i panni di Obi-Wan!