Obi-Wan Kenobi, perchè è ambientato dopo La Vendetta dei Sith? Parla Deborah Chow

L'ultimo trailer di Obi-Wan Kenobi ci ha permesso di dare un nuovo sguardo alla serie Disney+ che sarà ambientata 10 anni dopo Star Wars: La Vendetta dei Sith. Scopriamo dunque per quale ragione si è deciso di inquadrare la storia in questo punto della vita del Maestro Jedi interpretato da Ewan McGregor.

"La storia per noi si svolge 10 anni dopo La vendetta dei Sith. Quindi siamo proprio tra i prequel e la trilogia originale", ha detto a Entertainment Weekly la direttrice della serie Deborah Chow. "E davvero, è la storia di un personaggio, la storia di Obi-Wan. E, in gran parte, la storia che abbiamo cercato di raccontare è il suo viaggio al di là de La vendetta dei Sith, con tutto il dolore e la tragedia che abbiamo affrontato in quel finale, cosa che lo ha portato a diventare il calmo e pacifico Alec Guinness visto in Una nuova speranza. Quindi stiamo cercando di raccontare quel momento di transizione e il mondo in cui è diventato una persona nuova".

Riguardo alla sua relazione con Anakin, Chow ha aggiunto: "Questo, sia per Obi-Wan che per la galassia, è un periodo piuttosto oscuro. É quello che in realtà ha reso davvero interessante raccontare laa storia in questo periodo. È un periodo in cui l'Impero sta ascendendo, siamo dopo l'Ordine 66. Quindi la maggior parte dei Jedi sono stati uccisi. Molti di loro sono braccati dagli Inquisitori. Quindi è un periodo molto oscuro per essere un Jedi e la maggior parte di loro si nasconde o sta per essere ucciso. Quindi lui a questo punto, 10 anni dopo, deve fare i conti con il post Ordine 66, con il dopo Anakin, che crede di aver ucciso, e poi con tutti i suoi amici, morti o nascosti che siano. Quindi è un periodo difficile per Obi-Wan".

Obi-Wan Kenobi non sarà eleggibile agli Emmy 2022 ma questo, non impedirà alla serie di conquistare il pubblico. Si avrà finalmente l'opportunità di esplorare cosa è accaduto in live-action tra le due principali trilogie, sebbene i fumetti, i romanzi e il cartone animato di Clone Wars lo facessero da anni.

