Obi-Wan Kenobi, ecco perché potrebbe esserci il giovane Luke Skywalker

Tra i nuovi progetti targati Star Wars in arrivo su Disney+, è molto attesa la serie su Obi-Wan Kenobi, con un Ewan McGregor entusiasta del progetto. L'attore si è recentemente raccontato in una lunga intervista con l'Hollywood Reporter, nel corso della quale ha anticipato una possibile sorpresa per i fan della galassia lontana lontana.

Si tratta di qualcosa a cui molti già pensano, considerando la timeline di Obi-Wan Kenobi all'interno del franchise di Star Wars, soprattutto alla luce del fatto che qualcosa di simile è già successo, nel finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Stiamo parlando della possibilità di rivedere, in un cameo se non magari in un ruolo più importante, il giovane Luke Skywalker insieme a Hayden Christensen e Ewan McGregor. Quest'ultimo comprensibilmente non ha voluto sbilanciarsi, ma a una specifica domanda sull'argomento ha risposto: "È molto possibile. Ma non lo so."

Ricordiamo che Obi-Wan Kenobi sarà ambientata dopo la trasformazione di Anakin Skywalker in Darth Vader, ma anche prima del percorso di Luke per diventare un Jedi che abbiamo visto in Star Wars Episodio IV.

Nei giorni scorsi, intanto, è stata annunciata una new entry nel cast di Obi-Wan Kenobi.