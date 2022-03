Obi-Wan Kenobi: ecco perché poco prima delle riprese è stato cambiato il caposceneggiatore

Abbiamo recentemente visto il primo teaser di Obi-Wan Kenobi, nuova serie dell'Universo di Star Wars che arriverà a partire dal 25 Maggio. Lucasfilm ha annunciato che il capo sceneggiatore Hossein Amini è stato sostituito da Joby Harold pochi mesi prima dell'inizio delle riprese. Ecco perché.

A rivelarlo è stata la Presidentessa della Lucasfilm Kathleen Kennedy che ha ammesso che il tono della sceneggiatura originale di Amini, che era pensata per la realizzazione di un film, non si traduceva bene in TV. O almeno non per quello che lo studio mirava di offrire al pubblico.

"Stiamo cercando, alla fine dei conti, di dare vita a una storia piena di speranza e che sia edificante", ha spiegato Kennedy a Entertainment Weekly. "Ed è complicato quando inizi con un personaggio nello stato in cui Obi-Wan si trovava dopo La vendetta dei Sith. È un periodo piuttosto cupo [per lui]. Non puoi semplicemente usare la bacchetta magica con qualsiasi scrittore e arrivare a una storia che rifletta necessariamente ciò che vuoi provare".

"Questo personaggio è sempre stato una mia piccola ossessione", ha rivelato il nuovo capo sceneggiatore Harold. "E quando ho sentito che era un personaggio che stavano riproponendo, ho detto loro in modo molto aggressivo tutto ciò che pensavo dovessero fare".

Adesso, mentre attendiamo l'uscita della serie, vi parliamo del trailer di Obi-Wan Kenobi.