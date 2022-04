Obi-Wan Kenobi, da quale pianeta viene il personaggio di Ewan McGregor?

L'hype per Obi-Wan Kenobi è ormai alle stelle: la serie in procinto di sbarcare su Disney+ riporterà in scena uno dei personaggi più amati dell'intero universo di Star Wars, dandoci modo di approfondire la sua conoscenza e, magari, di scoprire dettagli sul suo passato di cui mai si era parlato in maniera esplicita.

Di Obi-Wan si è detto e ridetto di tutto, ma chi può dire con precisione, ad esempio, quale sia il pianeta natale del nostro amato jedi? La questione non viene effettivamente mai affrontata nel corso dei film e delle serie ambientati nell'universo di Star Wars, con il passato del personaggio di Ewan McGregor sempre avvolto da un manto di mistero.

A svelare l'arcano, in realtà, fu lo stesso George Lucas nel corso di un'intervista rilasciata alcuni anni fa: interrogato sulle origini del maestro di Anakin, il papà di Star Wars indicò infatti il pianeta Stewjon come patria di Obi-Wan. La cosa curiosa è che nel canone starwarsiano non si parli praticamente mai di tale pianeta, che resta quindi un elemento piuttosto misterioso.

Possibile che la nuova serie di Star Wars faccia luce anche su quest'aspetto della vita del nostro eroe? Lo scopriremo tra poche settimane! In rete, intanto, potrebbe esser stato spoilerato il contenuto di una scena post-credit di Obi-Wan Kenobi.