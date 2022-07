Obi-Wan Kenobi, nei piani del film c'era anche Cody: antagonista nella Stagione 2?

Come dimenticare il tradimento del Comandante Cody nel capitolo finale della trilogia prequel di Star Wars. Personaggio iconico anche solo per la sua armatura arancio, che però successivamente subisce un'interessante evoluzione. Nei film pianificati per Obi-Wan Kenobi era centrale. Lo sarà anche in un'ipotetica Stagione 2 della serie?

Anche se è notizia ormai di dominio pubblico, non tutti ricordano che prima che la LucasFilm si buttasse sul piccolo schermo di Disney+, non era intenzione della Casa di Topolino tramutare Star Wars in un franchise anche televisivo/seriale. Prima di Obi-Wan Kenobi, di The Book of Boba Fett e di The Mandalorian, l’idea della LucasFilm era portare avanti degli spinoff su grande schermo, le cosiddette Star Wars Story, da alternare ai capitolo delle trilogie principali. Ma dopo il successo di Rogue One, la timida prova di Solo al botteghino li convinse ad abbandonare quel progetto, spostando tutto su piccolo schermo. Sia il film su Boba che quello su Obi-Wan. Ma questo secondo in realtà, nei progetti originali dello sceneggiatore, avrebbe dato il là a una trilogia.

E proprio lo sceneggiatore Stuart Beattie ha parlato recentemente ai microfoni di The Direct, svelando come uno dei personaggi principali dei film – nella serie, invece, assente – sarebbe stato il Comandante Cody, che ne La vendetta dei Sith aveva tentato di uccidere Obi-Wan a causa dell’Ordine 66: “Cody sarebbe stato il più grande ritorno fra i personaggi familiari al pubblico. Adoro l'idea che Obi-Wan avesse un amico su Tatooine. Una sorta di amico segreto. Nella prima scena in cui andava in città, per esempio, c’era Cody che lo seguiva per le strade e lo attaccava. Lo porta in un vicolo con un coltello alla gola e dice: ‘Sei morto’. E poi ti rendevi conto: Cody stava solo cercando di metterlo in guardia. Della serie: ‘Stai più attento’”.

Avete capito bene. Questo perché al di fuori della trilogia prequel (il canone di Star Wars non è così rigido in fondo), Cody riesce a ribellarsi all’Ordine 66 e al controllo dell’Imperatore: “Cody si trasforma da qualcuno che stava cercando di uccidere Obi-Wan a qualcuno che ora sta dedicando la sua vita per proteggerlo. Perché ormai gli è stato tolto il biochip dalla testa che l’ha portato a tradire la Repubblica. Quindi avremmo visto questi due guerrieri veterani litigare come una vecchia coppia sposata. La mia idea era che quando Obi-Wan avesse dovuto lasciare Tatooine, avrebbe messo Cody a vegliare su Luke”. Cosa ve ne pare di uno sviluppo simile? Materiale buono da aggiungere alle ragioni che rendono non così improbabile Obi Wan Kenobi 2? Ditecelo nei commenti!