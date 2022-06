Obi-Wan Kenobi, possibile stagione 2 in arrivo? Parla anche Kathleen Kennedy

Di una possibile stagione 2 di Obi-Wan Kenobi si parla ormai da tempo ma per il momento non sono ancora giunte conferme in merito dalla Disney. Sulla questione è ora intervenuta anche Kathleen Kennedy, non chiudendo del tutto le porte a questa suggestiva ipotesi che ormai circola sul web da qualche tempo.

La Presidente della LucasFilm ha detto: "Beh, francamente, abbiamo deciso di lavorare come se fosse una serie limitata. Ma penso che se c'è un grande coinvolgimento e le persone vogliono davvero vedere altro su Obi-Wan, prenderemo sicuramente in considerazione la richiesta dei fan. E se dovessimo essere tutti concordi nel trovare una ragione per farlo, beh allora allora lo faremo. Ma vedremo".

Obi-Wan Kenobi non è la prima serie limitata Disney+ ad avere una potenziale seconda stagione, basti pensare a Moon Knight, inizialmente proposta come serie limitata ma che, potrebbe avere presto nuovi episodio per via del grande successo ottenuto.

Sebbene sia rimasto un brevissimo lasso di tempo tra il finale di Obi-Wan Kenobi e l'inizio di Una nuova speranza, in molti vorrebbero veder continuare la storia di questo Maestro Jedi. Lo stesso Ewan McGregor ha dichiarato di volere una stagione due di Obi-Wan Kenobi, dicendosi oltremodo entusiasta di tornare con nuovi episodi nei panni di questo amatissimo personaggio del franchise di Star Wars.

Tutte queste dichiarazioni congiunte sul futuro di Obi-Wan Kenobi non possono essere un caso e siamo convinti dunque che presto o tardi arriverà un annuncio per la stagione due. Voi cosa ne pensate?