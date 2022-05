Obi-Wan Kenobi, il nuovo poster anticipa un duello con Darth Vader su Tatooine?

Quale miglior modo di celebrare lo Star Wars Day 2022 che un nuovo poster della serie di prossima uscita su Obi-Wan Kenobi? Dopo il trailer di Star Wars: Obi Wan Kenobi uscito poco fa, un nuovo poster ufficiale dell'attesissimo show Disney+ potrebbe anticipare un evento chiave...

Nella giornata in cui si celebra lo Star Wars Day non potevano che arrivare nuovi contenuti a tema, a partire dall'annunciato nuovo trailer della serie con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi.

Lo show si svolge dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith, in un periodo oscuro per la galassia, come lo ha definito l'autore Joby Harold: "L'Impero è in ascesa e tutti gli orrori che si porta dietro si manifestano nell'intera galassia. L'Ordine Jedi come lo conoscevamo è stato spazzato via". "Quei Jedi che sono riusciti a sopravvivere sono in fuga, si nascondono. Darth Vader e gli Inquisitori li inseguiranno fino ai confini della galassia" ha proseguito Harold.

Sono proprio Obi-Wan Kenobi e Darth Vader i due personaggi principali raffigurati nel nuovo poster di Obi-Wan Kenobi, che potete vedere nel tweet a fine articolo: il mood del poster è alquanto oscuro e sembra anticipare un possibile faccia a faccia tra i due in quel di Tatooine.

Con il nuovo trailer e il poster ufficiale, Disney+ accelera la campagna promozionale della serie Star Wars che debutterà il prossimo 27 maggio con i primi due episodi: oltre al ritorno di Ewan McGregor, in Obi-Wan Kenobi rivedremo anche Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.

La serie è diretta da Deborah Chow, già alla regia di alcuni memorabili episodi della prima stagione di The Mandalorian. Era stata proprio lei nei giorni scorsi a rassicurare i fan di Star Wars, confermando di aver rispettato ciò che già esisteva nelle trilogie cinematografiche.