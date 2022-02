Obi-Wan Kenobi: nel poster della serie Star Wars c'è un enorme riferimento a Darth Vader?

Sale l'attesa tra i fan di Star Wars per l'imminente arrivo della serie interamente dedicata a Obi-Wan Kenobi e che sarà ambientata nel periodo tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Solo pochi giorni fa, la Lucasfilm ne ha condiviso il primo poster ufficiale, ma aspettando il trailer i fan hanno scovato un enorme indizio su Darth Vader.

Il poster di Obi-Wan Kenobi come avrete visto raffigura il Maestro Jedi mentre sta camminando sul deserto di Taooine, dove si è rifugiato dopo l'ascesa dell'Impero e la sconfitta dei Jedi per tenere d'occhio il giovane Luke Skywalker consegnato alle cure dei suoi zii. Quello che non è sfuggito ai fan è un indizio piccolo ma in realtà enorme che rimanda direttamente all'ex-apprendista di Kenobi, ovvero Anakin Skywalker ora tramutatosi in Darth Vader. A quanto pare la spada laser che il Maestro Kenobi porta in mano sarebbe proprio quella dell'ex-Jedi ora Signore dei Sith.

Non c'è dubbio che questo riferimento rimanda inevitabilmente alla conferma che assisteremo a un nuovo duello tra Obi-Wan e Vader come già abbondantemente preannunciato. Inoltre, la presenza di Anakin Skywalker non solo è confermata dal ritorno nel cast di Hayden Christensen ma anche dalle dichiarazioni di Ewan McGregor, il quale ha lasciato intendere ci saranno nuove scene flashback con Obi-Wan e Anakin insieme, probabilmente risalenti al periodo delle Guerre dei Cloni:

"Penso non sia un segreto che Hayden Christensen torni e che interpreteremo delle nuove scene insieme di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker ed è stato fantastico lavorare ancora con lui. Non vi dirò nient'altro riguardo la storyline, ma vi dirò solo che penso soddisferà davvero i fan di Star Wars. Ho sempre sentito ci fosse una storia da raccontare tra Episodio III - dove io finisco di interpretare Obi-Wan nei film - ed Episodio IV - dove Alec Guinnes è Obi-Wan".

Lo show esordirà il 25 maggio 2022 su Disney+.