Obi-Wan Kenobi, la presenza di Darth Vader era in dubbio: 'Ne abbiamo discusso un sacco'

Il trailer di Obi-Wan Kenobi ci aveva messo la pulce nell'orecchio ancora prima che la cosa venisse ufficializzata: quando parte Duel of the Fates c'è solo una direzione che la storia può prendere, ed è quella che porta ad un nuovo scontro tra il nostro jedi e Darth Vader. Ma il ritorno del braccio destro dell'Imperatore è sempre stato nei piani?

Ad affrontare il discorso, dopo aver parlato di un possibile crossover tra Obi-Wan Kenobi e The Mandalorian, è stata Kathleen Kennedy: la presidente di Lucasfilm ha ammesso di aver nutrito parecchi dubbi, insieme al resto della crew, sulla possibilità di far tornare in scena l'amatissimo villain, decisione presa quindi dopo infinite discussioni in merito.

"Le discussioni sul fatto che dovessimo o non dovessimo fare questa cosa sono andate avanti per un po' di tempo. Tutti i membri del nostro team creativo hanno delle opinioni piuttosto forti, e tutti i nostri fan hanno delle opinioni molto forti. Quindi, quando realizzi di dover sottostare a un tale livello di esame, tendi ad esaminare minuziosamente un punto così importante della storia. Ne abbiamo parlato continuamente" sono state le parole di Kennedy.

Hayden Christensen, intanto, ha recentemente parlato della sua vita dopo Star Wars.