Obi-Wan Kenobi: i primi episodi colmano un buco di trama scovato in Una nuova speranza

Obi-Wan Kenobi ha esordito con due ottimi episodi su Disney+, riportando sui nostri schermi il personaggio interpretato da Ewan McGregor. Lo show fino ad ora ci ha regalato diversi momenti interessanti, e sembra aver risposto a un problema di trama che i fan avevano scovato nel film Una nuova speranza.

Vi avvisiamo che quanto segue contiene spoiler, dunque se non avete ancora visto i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi vi consigliamo di tornare indietro.

Nella serie ci ritroviamo subito di fronte a un eroe riluttante a tornare in battaglia, che si dà alla vita mondana. Tuttavia la chiamata all'avventura non tarda ad arrivare. Infatti come vediamo, la Terza Sorella si serve di Bail Organa e della sua presunta amicizia con Ben Kenobi per far uscire il Maestro Jedi dalla sua condizione. A questo punto Obi-Wan è costretto a viaggiare su un altro pianeta per salvare una principessa Leia di 10 anni.

Nel secondo episodio i due passano moltissimo tempo insieme, mentre scappano dagli Inquisitori e dai cacciatori di taglie, sviluppando un rapporto molto stretto. Proprio questo spiegherebbe uno dei buchi della trama del film Una nuova speranza del 1977, dove Leia invia un messaggio proprio a Kenobi attraverso R2-D2. In molti si erano chiesti come la principessa conoscesse Ben Kenobi, dal momento che quest'ultimo aveva passato gli ultimi vent'anni su Tatooine. Ora, però, questo nodo è stato sciolto, e non solo sappiamo come i due hanno stretto il rapporto che hanno, ma anche che Leia deve effettivamente la sua vita a Obi-Wan.

E voi, avete già visto i primi episodi della serie? Scoprite cosa ne abbiamo pensato noi con la nostra recensione dell'esordio di Obi-Wan Kenobi!