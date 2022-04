Obi-Wan Kenobi protagonista nelle nuove copertine pubblicate da Total Film

Mentre siamo ancora in attesa del nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi, Total Film, prestigiosa rivista cinematografica britannica, ha condiviso in un post su Twitter, che potete trovare in calce alla notizia, le nuove copertine dedicate alla serie TV spin-off di Guerre Stellari.

Come potete vedere, la rivista propone due copertine diverse per questo numero di maggio, una per l'edizione standard e una esclusiva per gli abbonati. La prima presenta un'impaginazione più tradizionale, con i vari titoli degli argomenti trattati nella rivista e in primo piano la figura di Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor. Quella esclusiva per gli abbonati, invece, presenta uno stile più ricercato, ponendo al centro dell'immagine l'elsa della spada laser di Obi Wan e presentando una generale tonalità azzurro-blu, caratteristica della spada del maestro Jedi.

Le immagini sono poi accompagnate dalla seguente scritta: "Ciao a tutti! Ecco il primo sguardo al nuovo numero di Total Film dedicato a Obi-Wan Kenobi! Contente interviste esclusive a Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram e alla regista Deborah Chow. In vendita dal 28 aprile".

Dunque, cresce sempre di più l'attesa per l'esordio di questa nuova serie spin-off su Disney+, che vi ricordiamo essere fissato per il prossimo 27 maggio, in seguito al rinvio di due giorni di Obi-Wan Kenobi, che però, in compenso, debutterà con due episodi anziché uno.