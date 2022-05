Obi-Wan Kenobi: arriva il poster della giovane principessa Leia di Vivien Lyra Blair

Obi-Wan Kenobi è la premiere più vista su Disney+, un risultato che sicuramente farà sorridere i produttori ed Ewan McGregor. Adesso, dopo l'arrivo dei primi due episodi sulla piattaforma, viene rilasciato un poster che raffigura la giovane Principessa Leia interpretata da Vivien Lyra Blair.

La giovanissima attrice sta facendo un ottimo lavoro nel portare un personaggio tanto iconico sullo schermo, tuttavia in molti sono preoccupati per eventuali problemi di continuità che potrebbero sorgere. Infatti nei primi due episodi di Obi-Wan, una Leia decenne e ribelle si è fatta catturare da una banda di teppisti, e braccata dagli Inquisitori ha portato Obi-Wan a soccorrerla. Chissà cosa ci riserveranno adesso i prossimi episodi.

In ogni caso gli eventuali problemi di continuità che potrebbero sorgere non sono l'unica cosa a destare i dubbi dei fan. Infatti gran parte del pubblico di Star Wars nella serie dedicata a Obi-Wan Kenobi cercava una storia in stile Logan in cui dunque conosciamo l'angoscia di "Ben" Kenobi in attesa che Luke Skywalker cresca, le sue riflessioni sulla caduta dell'Ordine Jedi e il ristabilimento dei contatti con Qui-Gon Jinn e, ovviamente, gli epici duelli con Darth Vader. Riusciremo a vedere ancora tutto questo con personaggi di peso come la Principessa Leia inseriti nella storia? Si spera di sì.

Nel frattempo potete guardare il poster che troverete in fondo all'articolo, mentre noi vi raccontiamo la nostra sui primi episodi di Obi-Wan Kenobi!