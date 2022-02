Obi-Wan Kenobi, quando esce il trailer della serie di Star Wars?

Ha provocato una fortissima delusione la mancata uscita, durante il Super Bowl di domenica notte, del trailer di Obi-Wan Kenobi che tutti si aspettavano. Ma la defezione potrebbe essere dovuta al calendario di uscite e soprattutto alla regolamentazione sui commercials: quando potrebbe arrivare?

Il 56esimo Super Bowl di domenica scorsa, diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti sportivi e d’intrattenimento a livello mondiale, ha tenuto in molti svegli fino a tardi nella notte italiana e non solo fra i (pochi) tifosi nostrani di football americano. Nel corso degli anni infatti, il lato sportivo è passato sempre più in secondo piano, trasformando l’evento televisivo in una vera e propria operazione di show business che alterna, ai quarti di gioco, numerose performances on stage delle principali popstar, nonché frammenti di pubblicità sui prodotti più in vista delle varie aziende. Non ultimo di quelle che operano nel settore cinematografico, interessate a distribuire i propri trailer durante l’evento e arrivare così alle centinaia di milioni di spettatori che lo seguono.

E di trailer particolarmente succosi ne abbiamo visti a iosa, primo fra tutti il teaser che ci ha rivelato qualcosa in più su Lady Galadriel ne Gli Anelli del Potere e più in generale sul prequel de Il Signore degli Anelli. E nonostante anche Disney abbia fatto il suo con due filmati provenienti dal grande e piccolo schermo Marvel, ha stupito non poco di non trovare alcuno spezzone sulla serie con Ewan McGregor. Nonostante i costi proibitivi delle inserzioni al Super Bowl – ormai ci aggiriamo sui 5,5 milioni di dollari ogni 30 secondi di spot – la scelta non può ovviamente essere ricondotta a economia di marketing da parte della major, visto quanto stanziano ormai per la sola promozione: la serie Amazon da un miliardo di dollari, per esempio, ne ha stanziati una buona metà solo a tale scopo.

La limitazione potrebbe essere dipesa, invece, dalle direttive delle autorità per la regolamentazione delle telecomunicazioni e da una possibile “par condicio” nei confronti delle varie major, che se potessero acquisterebbero tutti gli spazi per sé. Basti dare un’occhiata al bilanciamento: Amazon, Netflix e Warner hanno avuto uno spot a testa; altrettanto Paramount con Sonic 2 (per The Lost City si occupa solo di distribuzione); solo Universal (Ambulance e Jurassic World) e Disney (Doctor Strange 2 e Moon Knight) hanno avuto due trailer sulle proprie produzioni. Ora, già solo con questo minutaggio totale di poco meno di 3 minuti, Disney ha sborsato circa 30 milioni. E lo ha fatto per i due titoli dall’uscita più ravvicinata: con Doctor Strange (6 maggio) spingerà sul botteghino; con Moon Knight (30 marzo) sugli abbonati streaming.

Da che tutti si aspettavano un’uscita il 4 maggio, data simbolica dell’universo Star Wars, Obi-Wan arriverà invece il 25 in concomitanza con il 45esimo anniversario dall’uscita di Una nuova speranza. Se si trattasse di un film, i trailer vengono rilasciati solitamente con anticipo di tre mesi, ma per le serie i tempi sono variabili. Per quanto riguarda Lucasfilm, i teaser del finale di The Book of Boba Fett stanno girando proprio in questi giorni e comunque la serie non ha ottenuto un trailer (2 novembre 2021) prima di due mesi dall’uscita (29 dicembre 2021).

Se guardiamo al 2020, al secondo capitolo su Mando ora in attesa di una trama per The Mandalorian 3, il trailer uscì il 15 settembre; la serie il 30 ottobre; solo un mese e mezzo. Solo per la prima stagione su Mando (ma all’epoca il calendario di uscite era molto meno serrato) ci fu un distacco di due mesi e mezzo. Ammesso che si segua questa consuetudine, per quanto riguarda Obi-Wan ancora tre mesi e dieci giorni ci dividono dall’uscita e un montaggio sufficiente a un trailer, semplicemente, potrebbe non essere ancora pronto: a essere ottimisti sarà all’inizio del mese prossimo, altrimenti verso la seconda metà di marzo.