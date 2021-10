Obi-Wan: Kenobi: quando uscirà la serie Disney+ con Ewan McGregor?

Disney+ negli ultimi tempi ha dato molte soddisfazioni ai fan del franchise di Star Wars, prima con The Mandalorian e poi con tutte le altre serie nate successivamente. Tra queste di certo, una delle più attese è Obi-Wan Kenobi.

In molti si chiedono quando finalmente potremo vedere questa produzione sui nostri schermi ma, per il momento tutto tace dai piani alti della Casa di Topolino. A quanto pare però, le riprese di Obi-Wan Kenobi sono terminate quindi non dovrebbe mancare troppo tempo.

Secondo Jordan Maison, editore capo di Cinelinx, la serie potrebbe fare il suo debutto su Disney+ nel maggio del 2022, in particolare il 4 maggio, data molto importante per i fan del franchise creato da George Lucas in quanto rappresenta il celebre Star Wars Day.

Questa previsione sembra essere al quanto attendibile visto che il prossimo 4 maggio sarà anche di mercoledì, giorno prescelto dalla Disney per il lancio dei nuovi episodi in piattaforma. Inoltre visti tutti i tempi necessari per la post-produzione e il montaggio, difficilmente Obi-Wan Kenobi potrebbe debuttare prima di quel periodo. Il 2022 sarà sicuramente un anno ricco per il mondo di Star Wars, si parte il 29 dicembre 2021 con The Book of Boba Fett che sarà composto da 6 episodi, si prosegue poi con The Mandalorian 3, seppure senza alcuna certezza visto il ritardo delle riprese, al termine del quale arriverà proprio la serie dedicata al maestro Jedi.

Ewan McGregor è convinto che Obi-Wan Kenobi non deluderà i fan e al suo termine avremo modo di vedere prima The Bad Batch 2, e infine si presuppone che possa arrivare Ahsoka.