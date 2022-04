Obi-Wan Kenobi, ci sarà anche Qui-Gon Jinn? Parla Liam Neeson

Da tempo ormai varie teorie suggeriscono l'apparizione di Qui-Gon Jinn in Obi-Wan Kenobi ma a quanto pare Liam Neeson si è detto pronto a tornare nel franchise di Star Wars ma solo sul grande schermo e non nella serie tv che presto farà il suo debutto su Disney+.

Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto di un suo eventuale cameo nella saga creata da George Lucas, l'attore ha detto:

"Oh, penso di sì, dai sì, sì, penso di sì… se fosse un film. Sì, sai sono un po' snob quando si tratta di TV, devo ammettere che preferisco di gran lunga il grande schermo. Qui-Gon, non posso credere che siano già passati 24 anni da quando abbiamo realizzato Star Wars: The Phantom Menace, proprio non riesco a credere dove sia passato così tanto tempo. È stata un'esperienza incredibile, girare quel film a Londra".

Insomma, con queste dichiarazioni Liam Neeson ha smentito le voci che da tempo circolavano sul web in merito alla sua apparizione come Qui-Gon Jinn nella serie con Ewan McGregor. Che questo sia solo un modo per sviare i fan in attesa del debutto di Obi-Wan Kenobi? Per scoprirlo, non ci resta che attendere, dopotutto Rupert Friend ha anticipato che ci saranno meravigliosi camei in Obi-Wan Kenobi quindi, le soprese sono davvero dietro l'angolo.