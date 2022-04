Obi-Wan Kenobi: ci sarà anche Qui-Gon? Ecco la teoria di un fan su Reddit

Non manca troppo al debutto di Obi-Wan Kenobi e secondo la teoria di un fan pubblicata su Reddit, per la serie sarà cruciale Qui-Gon Jinn, il maestro Jedi interpretato da Liam Neeson che ha avuto un impatto notevole sulla vita del mentore di Luke Sktwalker.

Secondo la teoria in questione, Obi-Wan non sarà in grado di comunicare con Qui-Gon all'inizio della serie proprio a causa del notevole senso di colpa e del forte dolore che annebbiano la sua mente. Queste difficoltà si protrarranno fino a quando non si verificherà un evento chiave, e solo a partire da quel momento Obi-Wan sarà in grado di parlare con il suo vecchio maestro.

Nel post pubblicato dall'utente su Reddit si legge: "Obi-Wan è nel suo esilio su Tatooine, e osserva il giovane Luke Skywalker. Le giornate sono lunghe e difficili. Yoda gli ha detto che sarebbe stato in grado di connettersi tramite la forza al suo ex maestro Qui-Gon, ma non è stato ancora in grado di farlo dopo dieci anni. La mente di Obi-wan è offuscata. Rimpianti e traumi lo attanagliano. Si sente personalmente responsabile per aver scatenato un grande male sulla Galassia. Vorrebbe poter entrare in contatto e parlare con Qui-Gon e chiedergli quali sono le vere ragioni di quanto accaduto".

E ancora: "Durante una missione critica fuori dal mondo, viene a conoscenza di un piano per tendere un'imboscata a Vader e decide di prendervi parte, senza rivelare chi è. Spera di poter affrontare Vader e porre fine alle sofferenze che ha causato. Obi-Wan si sente responsabile del dolore che Vader ha portato alla Galassia. E quando sta per ucciderlo, una voce lo ferma. Si tratta di Qui-Gon che gli dice: 'Non è ancora giunto il suo momento'. Il male è necessario per riunire la galassia e finalmente bilanciare la forza. Con uno scopo rinnovato, Obi-Wan entrerà in contatto con Qui-Gon in attesa che Luke sia pronto".

Il ritorno di Darth Vader in Obi-Wan Kenobi alza sicuramente la posta in gioco, rendendo in parte plausibile questa teoria. Voi cosa ne pensate? Rivedremo anche Qui-Gon? Ditecelo nei commenti.