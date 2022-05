Obi-Wan Kenobi, la regista anticipa: 'Ci saranno altri cameo nel corso della miniserie'

Dopo il debutto di Obi-Wan Kenobi con i primi due episodi della miniserie arrivati in streaming lo scorso venerdì in tutto il mondo su Disney+, la regista Deborah Chow ha anticipato che nei prossimi episodi rivedremo alcuni volti familiari dell'universo di Star Wars. Questi due episodi iniziali hanno riservato delle sorprese che non finiranno qui.

In un'intervista rilasciata a Rotten Tomatoes TV, Chow ha confermato che i fan possono aspettarsi ancora più camei provenienti dalla galassia di Star Wars e altri easter egg nei quattro episodi finali (La "Parte III" debutterà mercoledì 1 giugno).

"Non credo che sarebbe Star Wars se non ci fossero degli easter egg e dei camei. Quindi ce ne saranno sicuramente altri", ha detto la regista di The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi. "Penso che per noi, quello che abbiamo nella serie, doveva provenire dal personaggio. Non volevamo inserire cose solo per il gusto di farlo". Tuttavia, ha continuato Chow, "Obi-Wan Kenobi è un personaggio che ha sicuramente interagito con molte persone e ha fatto molto nella sua vita".

Nel corso di questi primi due episodi ci sono stati tantissimi easter egg e camei a sorpresa, come ad esempio quello di un vecchio Clone Trooper che nel secondo episodio chiede l'elemosina a Obi-Wan nel pianeta che ricorda vagamente le ambientazioni di Blade Runner. Così come abbiamo assistito alla inedita chimica tra Obi-Wan e la giovane Leia, interpretata dalla rivelazione Vivien Lyra Blair.

Obi-Wan Kenobi comincia 10 anni dopo i drammatici eventi de La vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

