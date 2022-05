Obi-Wan Kenobi, la regista su Darth Vader al posto di Darth Maul: 'Era la mossa giusta'

Qualche tempo fa era trapelato che il villain inizialmente pensato per Obi-Wan Kenobi poteva essere Darth Maul, personaggio che moriva apparentemente in Star Wars: La minaccia fantasma per poi tornare nelle serie animate successive e perfino in live-action in Solo: A Star Wars Story. Tuttavia, alla fine si è preferito optare per Darth Vader.

A ribadire la bontà di quest'ultima decisione è stata la regista della miniserie, Deborah Chow, che in un'intervista concessa a Total Film ha spiegato: "Per molti aspetti legati all'eredità della saga, la decisione di coinvolgere Vader non è stata presa alla leggera. Siamo a 10 anni da La vendetta dei Sith. Qual è il punto di partenza di Obi-Wan? Che cosa è stato importante per lui nella sua vita? Anakin e Vader sono una parte enorme e molto profonda della sua vita. Alla fine abbiamo sentito che aveva senso raccontare questa storia. E Vader getta un'ombra così oscura in questa storia, che avere anche Maul sarebbe stato un po' troppo".

Comprensibilmente, alcuni fan avevano sperato di vedere più Darth Maul in live-action, soprattutto dopo quel criptico accenno visto in Solo: A Star Wars Story, che da allora non è mai stato esplorato ulteriormente. Il personaggio non farà la sua comparsa in Obi-Wan Kenobi e forse è una mossa saggia non vederlo in azione, soprattutto quando è coinvolto Darth Vader. Dopotutto, la presenza di uno dei cattivi più iconici della storia del cinema potrebbe facilmente rubargli la scena.

Intanto, Hayden Christensen ha parlato della sua preparazione al ritorno di Darth Vader: "Stiamo aggiungendo più collegamenti. Era una cosa di cui ero consapevole, anche quando stavamo girando i prequel, quando sapevo che c'era qualcun altro che ha interpretato questo personaggio prima di me e che qualcuno lo avrebbe fatto dopo di me. Ho passato molto tempo a guardare tutto il materiale di Star Wars che potevo, dai film originali a tutti gli show animati - Clone Wars, Rebels e tutto il resto".

Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ il 27 maggio con i primi due episodi.