Obi-Wan Kenobi, la regista Deborah Chaw smonta definitivamente i rumour su Darth Maul

Da tempo si rincorrono le voci su una possibile apparizione di Darth Maul nella serie Obi-Wan Kenobi: a un mese dall'esordio di Obi-Wan Kenobi su Disney+ è la regista Deborah Chow a smentire ufficialmente tali rumour. Ecco che cosa ha dichiarato...

All'interno del numero speciale su Obi-Wan Kenobi di Total Film, Chow rivela che la partecipazione di Darth Maul alla serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi non è mai stata nei piani, anche se a molti fan avrebbe sicuramente fatto piacere rivederlo sullo schermo.

Nei mesi passati varie fonti e testate avevano riportato le voci che ipotizzavano la presenza di Darth Maul come antagonista principale della serie, che sarebbe poi stato rimpiazzato da Darth Vader, ma la regista ha fatto notare che la storyline del personaggio apparso nelle serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels non rendeva necessario il suo ritorno nella serie live-action con Ewan McGregor che debutterà il prossimo 27 maggio su Disney+.

"Per tutto il tempo in cui sono stata coinvolta nel progetto, Darth Maul non ne ha mai fatto parte" ha rivelato Deborah Chow a Total Film. "Dave Filoni ha già fatto un ottimo lavoro nel raccontare quella storia".

"Per chiunque provi a raccontare una storia che si trovi in mezzo alle due trilogie, ci sono solo alcuni elementi che avevano senso rispetto a dove si trova Obi-Wan" ha aggiunto Chow, spiegando che "la decisione di inserire Darth Vader non è stata presa con leggerezza": "La serie è ambientata dieci anni dopo La Vendetta dei Sith. Qual è il punto di partenza per Obi-Wan Kenobi? Che cosa è stato importante per lui nella sua vita? Anakin e Vader sono elementi significativi della sua vita. Per noi aveva senso che ci fosse per raccontare questa storia. E Vader proietta un'ombra così oscura che avere anche Maul sarebbe stato un po' troppo".

Nello stesso numero speciale, Ewan McGregor ha rivelato di essere stato spaventato da Darth Vader sul set di Obi-Wan Kenobi, raccontando un simpatico aneddoto dal dietro le quinte della nuova serie del franchise di Star Wars!