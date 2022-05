Obi-Wan Kenobi: la regista parla delle scene girate con l'iconica spada laser

Come sappiamo, nella nuova serie di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi ci sarà il ritorno di Darth Vader. A 17 anni da La vendetta dei Sith, i due protagonisti torneranno a scontrarsi, portando sui nostri schermi l'iconica arma di Star Wars: la spada laser.

Come raccontato dalla regista Deborah Chow, che ha lavorato anche a The Mandalorian, l'oggetto è stato molto utilizzato nella nuova serie. Questo perché mentre gli altri show lasciavano spazio al nuovo, e dunque anche a nuovi modi di combattere, questo prodotto è profondamente legato alla trilogia cinematografica, e la spada laser non poteva mancare.

"Mi è piaciuto molto fare le sequenze d'azione, ed era davvero diverso da Mando", ha detto Chow a ComicBook.com. "Quindi, è stato davvero interessante entrare in un altro show di Star Wars, ma questa volta era più basato sull'arma, ovviamente, e aveva diverse cose, come gli Inquisitori e quant'altro. E ti dirò che è molto più facile girare con una spada laser nell'animazione che in live-action. Quindi a volte ci sono delle sfide [da affrontare], ma è stato davvero interessante, e credo che per la coreografia abbiamo avuto un grande coordinatore degli stunt che è stato davvero coinvolto, e abbiamo davvero cercato di rispettare [il passato], e abbiamo ripensato agli stili di combattimento, al modo in cui sono stati allenati e tutto il resto, ma c'è anche la cosa che [da regista] desideri girare delle azioni fantastiche, quindi volevamo anche far spiccare il volo [alle scene]".

Queste dichiarazioni alimentano ancora di più la curiosità dei fan, che attendono con impazienza il 27 Maggio, data in cui Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+!