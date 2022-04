Obi-Wan Kenobi: il regista di Alla ricerca di Nemo e Wall-E ha scritto un episodio!

Dopo la notizia del leggero rinvio di Obi-Wan Kenobi su Disney+, oggi ne è arrivata un'altra decisamente più positiva se non a dir poco entusiastica: Andrew Stanton ha scritto uno degli episodi della miniserie con protagonista Ewan McGregor. Stiamo parlando del regista volte Premio Oscar per i film Pixar Studios, Alla ricerca di Nemo e Wall-E.

Infatti, stando al sito ufficiale della Writers Guild of America West, il sindacato americano degli sceneggiatori, Andrew Stanton ha co-scritto il quinto episodio di Obi-Wan Kenobi, il penultimo della miniserie composta da sei episodi in totale e che serviranno a riempire il vuoto della storia del Maestro Jedi tra i film di Star Wars, La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza.

Stanton è accreditato insieme allo showrunner principale Joby Harold, e basandosi su come gli show del piccolo schermo ambientati nell'universo di Star Wars sono stati realizzati finora, possiamo aspettarci un penultimo episodio denso d'azione che porterà a una formidabile conclusione della storia con al centro il personaggio di McGregor.

Dopo gli Oscar vinti per Alla ricerca di Nemo e Wall-E, Stanton ha esordito nel mondo del live-action al cinema con John Carter, che si rivelò un pesante flop per la Disney, sebbene oggi sia stato largamente rivalutato da parte della critica e dal pubblico per il suo tentativo di portare a galla la storia che servì da ispirazione allo stesso George Lucas per la creazione di Star Wars.

Recentemente, Stanton è rimasto in forze alla Pixar co-scrivendo Toy Story 4 e servendo da supervisore per tutti i recenti prodotti dello studio, compreso il prossimo Lightyear. Il suo ritorno alla regia dovrebbe avvenire prossimamente con l'annunciato progetto Revolver; sul piccolo schermo ha diretto episodi di Better Call Saul, Legion e For All Mankind.

In una recente intervista, la regista di Obi-Wan Kenobi ha parlato del Darth Vader che vedremo nella miniserie.