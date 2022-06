Obi-Wan Kenobi: Reva aveva un destino molto diverso nella prima versione dello script

Tra i personaggi sicuramente più discutibili di Obi-Wan Kenobi, quello di Reva ha suscitato le tensioni più evidenti tra i fan della saga di Star Wars. Il personaggio interpretato da Moses Ingram era un Jedi sfuggito all'ordine 66 e poi diventato la Terza Sorella al servizio del Grande Inquisitore di Darth Vader. Ecco in che modo era diverso.

La redenzione di Reva si svolgeva in modo un po' diverso nelle sceneggiature iniziali scritte da Stuart Beattie, che inizialmente aveva sviluppato Obi-Wan Kenobi come una trilogia cinematografica ambientata tra gli eventi de La vendetta dei Sith e Una nuova speranza.

In un'intervista a The Direct, Beattie ha rivelato che Reva era destinata a morire sotto la lama di Vader dopo essere stata salvata da Obi-Wan, che avrebbe rivelato l'identità segreta di Vader come Anakin Skywalker. (Invece nella miniserie nella "Parte II", Obi-Wan apprende da Reva che il suo ex-padawan è sopravvissuto al loro fatidico duello con la spada laser avvenuto dieci anni prima su Mustafar).

"Ci siamo sempre trovati di fronte al fatto che Obi-Wan non avrebbe mai potuto uccidere Darth Vader. Quindi aveva bisogno di sconfiggere qualcuno", ha spiegato Beattie. "E così Reva è stato il mio tentativo di dare [a Obi-Wan] qualcuno da sconfiggere o qualcuno da salvare, perché non salverà Darth. La storia di Darth Vader si concluderà in modo negativo, quindi volevo che salvasse qualcuno, ed è per questo che ho creato Reva".

Nella versione di Beattie, Reva non sapeva che Anakin Skywalker era stato battezzato Darth Vader dal suo maestro Sith Palpatine (Ian McDiarmid). Era però consapevole che era stato Anakin Skywalker, Cavaliere Jedi, che "ha ucciso i suoi amici, le ha fatto la cicatrice, l'ha quasi uccisa e l'ha data per morta", scatenando l'odio di Reva verso Obi-Wan e i Jedi.

Ho pensato: "Come fa a sapere che questa cosa in una armatura meccanica che tutti chiamano Darth Vader è l'uomo che l'ha uccisa o che ha cercato di ucciderla?. Quindi, è stato Obi-Wan a svelarle quel segreto e quella rivelazione che le ha fatto dire: "Oh mio Dio, mi sono sbagliata per tutto questo tempo"", ha detto Beattie. "E così va a salvare Kenobi sacrificandosi, dicendo a Vader: 'Ho ucciso Kenobi'. E poi Vader l'ha uccisa, [sapendo] che Vader l'avrebbe uccisa".

Beattie ha continuato: "Questo ha completato il suo arco narrativo. Quindi era un po' diversa, sì, assolutamente, l'Inquisitore che dava la caccia a Kenobi per tutto il tempo, guidato dai suoi demoni personali".

Su queste pagine potete leggere la recensione del finale di Obi-Wan Kenobi.