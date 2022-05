Obi-Wan Kenobi: Reva e gli Inquisitori al centro del nuovo trailer della serie Star Wars!

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi, la nuovissima miniserie dell'universo di Star Wars, arriveranno su Disney+ il prossimo venerdì e ad anticipare il debutto è approdato in streaming un nuovo spot che mette al centro quelli che saranno i personaggi inediti della saga, ovvero principalmente l'Inquisitore Reva e il Grande Inquisitore. Eccolo!

Nel nuovo spot televisivo, che potete vedere qui sotto, Reva guida la caccia a Obi-Wan, decisa a scovarlo a tutti i costi. Ricordiamo che gli eventi della miniserie si svolgono dopo il terribile Ordine 66 (che ha quasi interamente sterminato i Cavalieri Jedi) e l'ascesa dell'Impero. Questi Inquisitori sono stati incaricati di dare la caccia ai Jedi superstiti che sono riusciti a nascondersi, e nessuno è più importante per Darth Vader del suo ex mentore, Obi-Wan.

In una nuova intervista, Ewan McGregor ha raccontato i movitiv del suo ritorno nei panni di Obi-Wan Kenobi: "È stato un processo molto lungo e lento, ed è stato generato da due fattori: il primo è che mi è stato chiesto di riprendere il ruolo di Obi-Wan per tantissimo tempo, e per tantissime volte. Praticamente alla fine di ogni intervista che ho fatto, per anni, le persone mi chiedevano se avrei fatto il sequel di Trainspotting e se sarei mai tornato a vestire i panni di Obi-Wan. Lo giuro, per anni sono state sempre e comunque le ultime due domande di ogni intervista. E col tempo mi sono reso conto dell'affetto che la generazione per cui abbiamo realizzato i prequel ha oggi per quei film".

"Quando li abbiamo fatti, all'epoca, non ce ne rendevamo conto. Invece negli anni, gradualmente, ho iniziato a rendermi conto che alla gente piacevano davvero e che hanno significato molto per quella generazione. Questo ha cambiato i miei sentimenti riguardo a quei film, e ho cominciato a riconsiderare la mia esperienza nel mondo di Star Wars."

Obi-Wan Kenobi debutterà venerdì 27 maggio su Disney+ con i primi due episodi.