Obi-Wan Kenobi, review bombing contro lo show Disney per aver difeso Moses Ingram

Dopo che gli account sui social media di Star Wars e di Ewan McGregor si sono espressi in difesa di Moses Ingram a seguito degli ultimi insulti razzisti, molti account troll hanno iniziato a recensire negativamente la serie.

L'attrice di Obi-Wan Kenobi Moses Ingram, che interpreta l'Inquisitore Reva nella serie Star Wars su Disney Plus, ha pochi giorni fa mostrato su Instagram alcuni screenshot dei suoi DM, rivelando così i numerosi insulti sul colore della pelle e minacce di morte che le erano state inviate dopo la sua apparizione nella serie.

Così, gli account ufficiali dei social media di Star Wars hanno presto preso le difese dell'attrice e l'attore di Obi-Wan Ewan McGregor ha condiviso un video in cui esprimeva sostegno alla sua co-protagonista. Ma sfortunatamente, i troll hanno risposto con un review bombing della serie su Rotten Tomatoes.

Il Review Bombing si riferisce alla pratica di grandi gruppi di persone che coordinano gli sforzi per abbassare la valutazione di un prodotto mirato online lasciando recensioni negative infondate. La maggior parte delle volte viene utilizzato per attaccare film o serie TV in risposta a commenti o azioni di membri del cast/della troupe e spesso si verifica su siti di recensioni come Rotten Tomatoes.

Il punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes di Obi-Wan Kenobi è sceso fino al 57% durante il fine settimana. Ora è leggermente aumentato al 60%, anche se il punteggio della critica rimane molto più alto all'87%.

In attesa del proseguimento della serie, vi lasciamo con la nostra recensione di Obi-Wan 1x03.