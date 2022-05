Obi-Wan Kenobi e Rey potevano essere parenti? Risponde Kathleen Kennedy

Mentre ci si domanda ancora se potremo vedere Rey nel futuro di Star Wars, la presidente della LucasFilm Kathleen Kennedy ha voluto smentire in maniera categorica le voci che la volevano originariamente imparentata con Obi-Wan Kenobi.

Prima che venisse associata a livello familiare a Palpatine, secondo quando riferito da dalla sua interprete Daisy Ridley, Rey sarebbe potuta essere una Kenobi ma a quanto pare, questa idea non ha mai stuzzicato in alcun modo gli autori di Star Wars.

"Obi-Wan è un Maestro Jedi, non potevamo parlare di lui in determinati termini. Se avesse avuto un figlio, sarebbero decaduti tutti i suoi ideali, tutto ciò in cui crede" ha detto Kathleen Kennedy che ha poi aggiunto: "So che ci sono state molte teorie al riguardo ma, non avremmo mai potuto imparentare Rey con Obi-Wan Kenobi. Esplorare qualcosa del genere avrebbe fatto collassare uno dei capisaldi della saga. Su questa cosa non saremmo mai potuti scendere a compromessi, non avremmo mai abbattuto i principi fondanti della mitologia Jedi".

Insomma, in nessun caso Rey avrebbe potuto avere un legame di parentela con Obi-Wan Kenobi, e sebbene Ewan McGregor ami le teorie dei fan, sembra che questa sia impossibile da realizzare nella Galassia lontana lontana.

Quali sono le vostre opinioni in proposito? Ditecelo nei commenti.