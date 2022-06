Obi-Wan Kenobi, il ritorno di Darth Vader ricorda ai fan una scena de La Vendetta dei Sith

Dopo i primi 3 episodi di Obi-Wan Kenobi possiamo dire con certezza di essere davanti alla serie più oscura curata dalla Disney per lo Star Wars Universe fino ad ora. Il Maestro Jedi nello show soffre di un disturbo da stress post-traumatico, e molti sono i riferimenti che ci fanno pensare al suo rapporto con Vader e a una scena del film del 2005.

La serie, dove c'è stato da poco il ritorno di Hayden Christensen, ci ricorda, tra le varie, la scena della Vendetta dei Sith dove Obi-Wan lascia il suo rivale a morire sulle rocce fuse di Mustafar dopo un raccapricciante duello. A ricordare questo evento è stato in particolare il confronto da brivido tra Darth Vader e Obi-Wan nel terzo episodio della serie, che ha fatto anche ripensare ai fan di Star Wars all'ultima volta in cui i due si sono parlati come compagni Jedi.

In effetti sul subreddit di Star Wars è stata condivisa questa scena de La Vendetta dei Sith. Si tratta di quando Obi-Wan Kenobi parte con il 212° Battaglione d'attacco per catturare il generale Grievous su Utapau. Anakin desidera ardentemente accompagnarlo, ma la sua indagine sul cancelliere Palpatine costringe il personaggio a dire addio a Obi-Wan per ora. I due non sanno che questa sarà l'ultima volta che si considerano amici e fratelli.

Volete rivedere anche voi questo momento? Potete farlo in fondo all'articolo, dove troverete il video accompagnato da una scritta: "Questa scena ci spezza il cuore dopo il recente episodio."