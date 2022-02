Obi-Wan Kenobi: i fan delusi dalla mancata uscita del trailer durante il Super Bowl

Obi-Wan Kenobi arriverà a Maggio, e a tre mesi dall'uscita della serie tutti si aspettavano che venisse pubblicato un trailer durante il Super Bowl. Così non è stato, e i fan non hanno potuto che riversarsi sul web per sfogare tutta la loro delusione.

"Perché Disney+ non ha pubblicato contenuti di Star Wars?", questa la domanda di molti. La piattaforma ha infatti mandato in onda ben due trailer di progetti Marvel, ma sembra aver dimenticato completamente Lucasfilm e i suoi prodotti, tra i quali figurano in arrivo anche The Mandalorian e Ahsoka.



Come sappiamo la serie vedrà Ewan McGregor nuovamente nei panni dell'amato Jedi dopo 17 anni, e sarà ambientato circa dieci anni dopo Star Wars: Episodio III: La Vendetta dei Sith. Non sono molte le informazioni di trama che abbiamo, ma sappiamo che seguiremo un Obi-Wan Kenobi in esilio su Tatooine, dopo la sua più grande sconfitta vissuta al termine dell'Episodio III. Colui che era stato il mentore di Anakin Skywalker, passato al lato oscuro diventando Darth Vader, veglierà su un giovanissimo Luke Skywalker, che vive proprio su questo pianeta sotto le cure di Owen e Beru Lars.



Accanto al vecchio Obi-Wan Kenobi ci sarà un grande cast, tra ritorni e novità. Rivedremo infatti Hayden Christensen, ovvero il temibile signore oscuro Darth Vader, e Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Rupert Friend, Benny Safdie, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell.

Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ a partire dal 25 Maggio. I fan intanto restano in attesa di un trailer, mentre commentano il suo mancato arrivo su Twitter. Andate in fondo all'articolo per leggere alcuni tweet.