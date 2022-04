Obi-Wan Kenobi: il ritorno di Hayden Christensen come Darth Vader previsto fin dall'inizio

Mentre stiamo aspettando il nuovo trailer di Obi-Wan Kenobi, la produttrice dell'attesissima miniserie Star Wars in arrivo su Disney+ a fine maggio ha discusso ampiamente del tipo di Maestro Jedi che troveremo all'inizio dello show. Sarà un Kenobi ancora traumatizzato dal suo passato e dalla tragica fine del rapporto con Anakin Skywalker.

Nel corso di una recente intervista, la produttrice Michelle Rejwan ha spiegato riguardo il come ritroveremo Obi-Wan all'inizio della sua miniserie: "[Lo ritroviamo in] un momento piuttosto traumatico, dove ha perso così tanto, dove si è nascosto, dove il suo apprendista e fratello, Anakin, è passato al Lato Oscuro, e ha vissuto con tutto questo per un decennio. Lo troviamo davvero in un momento in cui è abbastanza perso, e Ewan ha svolto un ruolo importante in questo processo".

In una successiva dichiarazione concessa a STX Magazine, la produttrice ha confermato che i piani per riportare il Darth Vader di Hayden Christensen erano previsti fin dall'inizio, "ha fatto sempre parte della storia".

Vader è un elemento cruciale, ha continuato Rejwan, "perché lui e Anakin Skywalker sono personaggi così importanti per Obi-Wan, alla luce degli eventi de La Vendetta dei Sith. Sta convivendo con il modo in cui è andata con Anakin su Mustafar, quando lo ha lasciato morire in un modo incredibilmente tragico, perché non aveva scelta. Sta vivendo con un bel po' di senso di colpa e di riflessione in questo periodo".

Deborah Chow al timone di tutti e 6 gli episodi di Obi-Wan Kenobi e Joby Harold alla sceneggiatura.In questi giorni proprio l'interprete di Darth Vader, per prepararsi al suo ritorno, ha affermato di aver recuperato le serie animate Star Wars.