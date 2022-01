Obi-Wan Kenobi, Rory Ross:'I fan rimarranno sbalorditi dal trailer'

Una delle star della serie Disney+, Obi-Wan Kenobi, sull'omonimo personaggio dello Star Wars Universe, ha svelato di aspettarsi una reazione sbalordita dei fan all'uscita del trailer dello show che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi interpretato nella trilogia prequel un ventennio fa.

Rory Ross interpreta un Tusken Raider in The Book of Boba Fett e apparirà anche nella serie su Obi-Wan Kenobi in qualità di Stormtrooper. Ecco le sue dichiarazioni.



"Sarà fantastico. Sarà davvero, davvero fantastico. Avere il tessuto connettivo tra i prequel e Una nuova speranza, capire dov'è stato Obi e cosa sta succedendo, dal punto di vista della trama, penso che i fan si divertiranno. Sarà davvero un momento fantastico. Credo che molti fan pensino 'Dov'è il trailer? Cosa sta succedendo?'. Credo che Lucasfilm si stia solo assicurando che sia il più accurato possibile. [...] Si spera che lascerà a bocca aperta le persone [...]".



La serie colmerà le lacune esistenti tra la trilogia prequel e la trilogia originale iniziata con Una nuova speranza.

Ewan McGregor sarà affiancato da Hayden Christensen che tornerà nei panni del malvagio Sith, Lord Darth Vader.

La rivincita che tutti i fan stanno aspettando.



