Obi-Wan Kenobi, Rupert Friend: 'Ecco com'è lavorare per Darth Vader'

Tutti ci siamo lamentati dei nostri superiori, una volta nella vita: ma cosa succede se quel superiore è Darth Vader? Come si gestisce il rapporto sul 'posto di lavoro' con un personaggio del genere? A rispondere alla domanda ci ha pensato Rupert Friend, volto del Grande Inquisitore in questa prima stagione di Obi-Wan Kenobi.

"A questo punto della timeline i jedi sono stati quasi tutti fatti fuori. Per la Galassia sono tempi piuttosto duri, gli Inquisitori sono alla ricerca degli ultimi superstiti e io sono al loro comando, con il compito di riportare tutto a Darth Vader" sono state le parole di Rupert Friend circa il ruolo del suo personaggio (già noto, peraltro, ai fan degli show animati di Star Wars).

L'attore ha poi proseguito: "È piuttosto dura, non posso svelarvi troppi dettagli, ma come vi ho già detto l'Inquisitore fa i suoi rapporti direttamente a lui, quindi immagino abbiano qualche tipo di interazione. Non posso scendere nei dettagli, ma Deb Chow, la nostra regista [che ha anche anticipato nuovi cameo in Obi-Wan Kenobi], è stata incredibile nel ricreare quelle sensazioni che provavi da ragazzino guardando i film. Di tanto in tanto parte il tema di Darth Vader, ed è allora che pensi: 'Oddio, è tutto vero'".

Chissà che nei prossimi episodi della serie non possano esserci mostrati sprazzi dell'effettivo rapporto tra l'Inquisitore e il nostro Anakin Skywalker. A proposito di comparse importanti, intanto, ecco quando appare la figlia di Ewan McGregor in Obi-Wan Kenobi.