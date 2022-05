Obi-Wan Kenobi, Rupert Friend sul suo Inquisitore: 'Non ho guardato Star Wars Rebels'

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Rupert Friend, che presto vedremo nella miniserie Obi-Wan Kenobi interpretare la versione live-action del Grande Inquisitore dell'Impero Galattico, ha ammesso di non aver guardato Star Wars Rebels, serie animata in cui il suo personaggio ha un ruolo centrale. Ecco il motivo della scelta.

Parlando con Entertainment Weekly, Friend ha rivelato di non aver visto "quasi deliberatamente" l'interpretazione animata del Grande Inquisitore durante la preparazione per il suo ruolo. Ha poi difeso il motivo per cui non ha guardato Rebels, citando una conversazione con Deborah Chow e Dave Filoni in cui ha spiegato che i creatori "volevano davvero fare qualcosa di nuovo" con il personaggio, invece di imitare la precedente iterazione vista in Rebels.

"Volevo davvero onorare il personaggio così come lo vedevo, e quindi non ho quasi deliberatamente visto l'interpretazione animata. Io, Deb Chow, Dave Filoni e tutti i ragazzi volevamo davvero fare qualcosa di nuovo che onorasse e fosse fedele allo spirito del personaggio senza realizzare una sorta di imitazione dell'interpretazione di qualcun altro".

Nonostante sia apparso solo in una manciata di episodi di Rebels, il Grande Inquisitore si è certamente affermato come uno dei cattivi più minacciosi dell'universo di Star Wars. Chi invece ha fatto l'opposto di Friend per prepararsi alla miniserie è stato Hayden Christensen, il quale per il ritorno nei panni di Anakin Skywalker / Darth Vader ha recuperato ogni serie animata di Star Wars e ovviamente ha rivisto anche la trilogia prequel alla quale ha partecipato negli Episodi II e III.

Ewan McGregor ha ammesso, invece, di essere rimasto terrorizzato dal costume di Darth Vader nel corso delle riprese dello show.

Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ il 27 maggio con i primi due episodi.