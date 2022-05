Obi-Wan Kenobi, Rupert Friend sul Grande Inquisitore: 'Non volevo imitare nessuno'

Gli Inquisitori stanno per tornare in Obi-Wan Kenobi e tra questi, farà il suo debutto anche Rupert Friend che vestirà i panni proprio del Grande Inquisitore. L'attore, ha parlato per la prima volta nel suo ingresso nel mondo di Star Wars, sottolineando quanto sia entusiasta di far parte di questo amatissimo franchise.

"Voglio dire, non conosco nessuno che non ami Star Wars. Si tratta di certo del mondo più riccamente strutturato e stratificato che sia mai stato creato per l'intrattenimento. Sono così felice di farne parte, è un sogno che si avvera".

E parlando poi proprio del suo personaggio ai neofiti del franchise, Rupert Friend ha aggiunto: "Il Grande Inquisitore è il capo degli Inquisitori, e fa capo direttamente a Darth Vader. È un membro piuttosto potente del lato oscuro. E alcune persone che non hanno familiarità con Star Wars potrebbero o meno saperlo, ma era un Jedi. Combatteva per le forze del bene come guardia del tempio. Ed è anche una delle persone che ha addestrato i Jedi negli stili di combattimento, quindi conosce tutte le cose che sanno sul combattimento e questo lo rende un avversario piuttosto temibile".

Quella di Rupert Friend in Obi-Wan Kenobi è stata una vera sfida visto che, il Grande Inquisitore non è mai apparso fin qui in live-action ma, solo in Star Wars: Rebels: "Volevo davvero onorare il personaggio, ma non volevo imitare nessuno. Io e la regista Deb Chow e lo sceneggiatore Dave Filoni e tutti i ragazzi volevamo davvero fare qualcosa di fresco che onorasse e fosse fedele allo spirito del personaggio senza fare riferimento all'interpretazione di qualcun altro".

Vi ricordiamo che Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ il prossimo 27 maggio.