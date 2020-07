Obi-Wan Kenobi: tutto quello che sappiamo sulla serie di Star Wars in un video

Tra le promettenti ufficialità e i sempre più insistenti rumor sulla possibile presenza di Hayden Kristensen, la cui partecipazione firmerebbe l'atteso ritorno di Anakin Skywalker/Darth Vader in un titolo di Star Wars, abbiamo raccolto in un video tutto ciò che sappiamo sulla serie dedicata a Obi-Wan Kenobi.

Annunciata ufficialmente da Kathleen Kennedy durante la scorsa edizione del D23 Expo, lo show sarà pubblicato su Disney+, già casa di The Mandalorian, e vedrà l'atteso ritorno di Ewan McGregor nei panni del leggendario Maestro Jedi.

Per tutti i dettagli, vi lasciamo al video che potete trovare all'interno della notizia o direttamente sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Restando in casa Lucasfilm, vi ricordiamo che Obi-Wan Kenobi non è l'unica serie in sviluppo per Disney+: grazie ai lavori svolti in remoto durante la quarantena, il prossimo ottobre le avventure di Mando e Baby Yoda proseguiranno con l'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian. Sempre per quanto riguarda gli show live-action, lo studio è attualmente al lavoro su Cassian Andor, serie prequel/spin-off di Rogue One incentrata sul ribelle di Diego Luna.

Sul fronte dell'animazione, invece, nei giorni scorsi è stata annunciata ufficialmente The Bad Batch, serie che seguirà il gruppo di cloni sperimentali già introdotti in The Clone Wars.