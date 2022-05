Obi-Wan Kenobi, una sbalorditiva teoria dei fan su Reva infiamma i social!

I fan di Star Wars si sono riversati sui social per condividere le proprie teorie su Obi-Wan Kenobi, la nuova serie dello Star Wars Universe, con Ewan McGregor di nuovo nei panni dell'iconico personaggio interpretato anche nella trilogia prequel. Una delle teorie più diffuse dei fan riguarda Reva Savander (Moses Ingram).

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Obi-Wan Kenobi. Sul nostro sito potete leggere la recensione dei primi due episodi di Obi-Wan Kenobi.



La teoria parte dal presupposto che l'odio e l'aggressività che Reva ripone nella ricerca di Obi-Wan Kenobi, il suo desiderio di rintracciarlo, sarebbe legato al fatto di essere una spia ribelle determinata a trovare qualcuno in grado di sconfiggere Darth Vader.



Secondo l'ipotesi che sta avendo molto successo sul web, Saw Gerrera sarebbe il maestro di Reva e starebbe cercando un modo per sconfiggere l'Impero, affidandosi anche allo spionaggio, se necessario. Il conflitto interno di Reva riguarderebbe il suo cedimento al Lato Oscuro e la sua incapacità di controllare la rabbia.

Si tratta di una teoria affascinante che cambia il nostro sguardo su Reva e che risulta coerente con tutte le caratteristiche del personaggio che sono state presentate nello show. Sarà davvero così?



Nelle ultime ore è stato confermato che Luca Ward sarà la voce di Darth Vader nel doppiaggio italiano, in sostituzione di Massimo Foschi.