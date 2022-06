Obi-Wan Kenobi e quella scena con il Grande Inquisitore, showrunner: 'Tutto è canon'

Mentre già si parla di una possibile seconda stagione di Obi Wan Kenobi, lo showrunner della nuova serie tv di Star Wars Joby Harold ha discusso la famosa scena con il Grande Inquisitore che tanto ha fatto discutere i fan di Star Wars Rebels durante la premiere.

Come ormai saprete, nella Parte II della serie tv con Ewan McGregor Reva pugnala a tradimento il Grande Inquisitore, che cade a terra apparentemente morto: la scena ha fatto storcere molti nasi tra gli appassionati di Rebels, in quanto nella serie animata - ambientata diversi anni dopo gli eventi di Kenobi - il Grande Inquisitore è vivo, vegeto e pericoloso. In un'intervista con Vanity Fair pensata per riassumere e commentare gli eventi mostrati dalla serie finora, lo scrittore capo di Obi-Wan Kenobi ha dichiarato: “Come sapete, non infrangeremmo mai il canone di Star Wars. Quindi, questo è tutto quello che dirò in proposito... tutto è canone".

Elaborando maggiormente la risposta, Harold ha raccontato della reazione della folla alla scena del Grande Inquisitore durante la premiere mondiale di Obi-Wan Kenobi tenutasi durante Star Wars Celebration: “Ero seduto con Rupert Friend [interpreta del Grande Inquisitore, ndr] e lo avevo avvertito, ne avevamo parlato. Durante quella scena, nella sala ci fu un sussulto generale. Le persone non se lo aspettavano affatto. È stato molto gratificante, perché il nostro obiettivo con questa serie è sorprendere le persone."

Curiosamente, la specie aliena cui appartiene il Grande Inquisitore, i Pau'an, è dotata di due stomaci. Secondo voi il personaggio di Rupert Friend apparirà di nuovo in Obi-Wan Kenobi prima della fine della serie? Ditecelo nei commenti. Inoltre, cosa ne pensate del Darth Vader interpretato da Luca Ward?