Obi-Wan Kenobi: scommettiamo che non avete notato il cameo a sorpresa di Fabio Rovazzi!

Oggi è finalmente il giorno del debutto ufficiale di Obi Wan Kenobi su Disney Plus, ma tra le tante sorprese organizzate da Lucasfilm per la versione italiana dello show con Ewan McGregor ce n'è una molto particolare che riguarda...Fabio Rovazzi!

L'edizione italiana di Obi-Wan Kenobi vede infatti un nuovo cameo di doppiaggio da parte di Fabio Rovazzi che, da grande fan della saga più famosa di tutti i tempi, è anche volato ad Anaheim per seguire la Star Wars Celebration. In calce all'articolo potete trovare la foto scattata insieme a Ewan McGregor, mentre se siete curiosi di sapere quale ruolo ha interpretato Rovazzi in Obi-Wan Kenobi, vi consigliamo di aguzzare l'udito: il cantante e regista, infatti, ha fornito la propria voce ad uno Stromtrooper che compare nel secondo episodio della serie.

Tra l'altro, non è però la prima volta che Fabio Rovazzi si cimenta in questo ruolo: aveva già doppiato uno Stormtrooper nel primo episodio di The Mandalorian, oltre che nella versione italiana del film d’animazione Disney Ralph Spacca Internet e nel film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker diretto da J.J. Abrams. Insomma, per lui e per i suoi fan sta diventando una vera e propria tradizione.

Per altre novità sul mondo di Star Wars, scoprite lo splendido e originale poster ufficiale di Andor, prossima serie tv della saga in arrivo in esclusiva su Disney Plus dal 31 agosto: ci sarà anche Rovazzi? Di certo gli Stormtrooper a disposizione non mancheranno...