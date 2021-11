Obi-Wan Kenobi, la Seconda Sorella apparirà nella serie Disney+?

Le prime immagini di Obi-Wan Kenobi hanno letteralmente fatto impazzire il web, accendendo la discussione in merito la possibile apparizione della Seconda Sorella, l'antagonista del videogioco Jedi: Fallen Order.

In molti sono convinti infatti, che questo personaggio potrebbe apparire nella serie, diventando di fatto il primo tratto da un gioco a far parte anche della versione live-action. La Seconda Sorella, precedentemente nota come Jedi Padawan Trilla Suduri, è stata catturata e torturata fino alla sottomissione dopo l'Ordine 66. Ha così sviluppato un odio profondo per i Jedi e per il suo ex Maestro, Cere Junda.

Durante il gioco, Trilla insegue spietatamente il protagonista Cal Kestis, poiché entrambi sono in lizza per lo stesso premio: un holocron Jedi contenente i nomi dei bambini sensibili alla Forza in tutta la galassia. Mentre Cal è interessato a ricostruire l'Ordine Jedi, Trilla ha ovviamente piani più nefasti per l'holocron, che alla fine viene distrutto per proteggere i bambini in questione.

Secondo molti, la Seconda Sorella sarebbe uno dei personaggi apparsi nei concept art di Obi-Wan Kenobi, rilasciati nel corso del Disney+ Day. La storia di un Padawan Jedi che viene deformato dal Lato Oscuro, e si rivolta contro il suo Maestro, si adatterebbe abbastanza bene con la vicenda dell'esilio autoimposto di Obi-Wan. Gli Inquisitori giocheranno chiaramente un ruolo nella serie Disney+, come fa intendere l'apparizione del Quinto Fratello, che dovrebbe essere il personaggio di Sung Kang.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo naturalmente nei commenti.