Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ avrebbe dovuto essere l'inizio di una nuova trilogia

Obi-Wan Kenobi si è conclusa tra mille critiche, ma a quanto pare, quella che è stata l'ultima produzione targata Disney+ del franchise di Star Wars, sarebbe dovuto essere l'inizio prescelto per una nuova trilogia.

Parlando a The Direct, lo scrittore di Obi-Wan Kenobi Stuart Beattie ha rivelato che inizialmente il suo piano era quello di costruire una nuova trilogia di tre film anziché una singola serie tv. E Obi-Wan Kenobi sarebbe dovuto essere proprio il punto di partenza di questa nuova produzione cinematografica. Di fatto, Beattie ha scritto la sceneggiatura di questo film e non c'è stata alcuna collaborazione con gli autori della serie Disney.

"Ho scritto il film su cui hanno basato lo spettacolo. Quindi, sì. Ho passato tipo un anno, un anno e mezzo a lavorarci. E poi, quando è stata presa la decisione di non fare più film spin-off dopo l'uscita di Solo, ho lasciato il progetto e sono passato ad altre cose. Joby è venuto e ha preso i miei copioni e li ha trasformati da due ore in sei. Quindi, non ho lavorato affatto con loro, però ho costruito la base della serie visto che quella era tutta roba mia".

Beattie ha poi aggiunto: "Quindi, quando ho presentato la mia storia di Obi-Wan a Lucasfilm, ho detto: 'In realtà ci sono tre storie qui. Perché ci sono tre diverse evoluzioni che il personaggio deve fare per passare da Obi-Wan a Ben'. E il primo passaggio sarebbe stato il primo film, che poi di fatto è stato lo spettacolo, che era 'Arrendersi alla volontà della Forza. Trasporta la tua volontà, consegna la tua volontà. Lascia stare il ragazzo'. Quindi, il secondo film avrebbe raccontato dove sarebbe finito Kenobi. E uno dei momenti più potenti e probabilmente più potenti di tutta la storia di Obi-Wan è il momento in cui si sacrifica in Una nuova speranza".

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di una stagione 2 di Obi-Wan Kenobi. Che la serie Disney+ continui proprio nel solco che era già stato tracciato da Beattie? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.