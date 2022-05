Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ non sarà eleggibile agli Emmy 2022: ecco perchè

É previsto per le prossime settimane il debutto di Obi-Wan Kenobi, ma a quanto pare la serie Disney+ con Ewan McGregor dovrà attendere un bel po' prima di essere eleggibile per la prossima stagione di premi televisivi.

I primi due episodi dello show arriveranno infatti solo il prossimo 27 maggio, data che non permette alla produzione di concorrere per la votazione agli Emmy di quest'anno. Rivedremo così l'amato Maestro Jedi della Trilogia Prequel, e la sua apparizione tenterà di colmare le più grosse lacune presenti tra Star Wars: La vendetta dei Sith e Star Wars: Una nuova speranza. Inoltre, Hayden Christensen tornerà anche per interpretare Anakin Skywalker, e il suo malefico alter ego Darth Vader.

Secondo Variety, una serie limitata come Obi-Wan Kenobi per poter concorrere ai primi del 2022 dovrebbe rilasciare tutti i suoi episodi prima del 16 giugno. La serie Disney+ si concluderà invece il 22 giugno, il che significa che potrà essere ritenuta eleggibile solo solo per la stagione di premi del 2023.

Per prepararsi al meglio a girare Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor ha ripassato tutta la saga di Star Wars e speriamo che la serie possa conquistare in un prossimo futuro molti premi proprio come già fatto dall'altra serie ambientata nella Galassia lontana, lontana... e cioè The Mandalorian.

Voi cosa ne pensate? Ci sono buone possibilità? Diteci la vostra nei commenti,