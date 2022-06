Obi-Wan Kenobi: la serie con Ewan McGregor debutterà nei cinema con una maratona evento

Obi-Wan Kenobi sarà proiettato in versione integrale in alcune sale selezionate di Cineplex il 22 giugno prossimo in Canada. La presentazione in stile maratona di cinque ore e mezza consisterà dell'intera prima stagione della serie attualmente in streaming su Disney+ che sarà accompagnata da una sessione di domande e risposte dal vivo.

Il 22 giugno è anche la data del debutto in streaming dell'ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi, quindi l'intera serie potrà essere vista comodamente a casa, mentre i fan più accaniti si potranno recare nei suddetti cinema per vivere un'esperienza esclusiva. La struttura dell'intera serie è un'unica lunga trama, quindi potrebbe funzionare bene nelle sale cinematografiche sul grande schermo, anche se richiederà indubbiamente una certa resistenza per essere goduta integralmente.

L'annuncio della maratona sembra essere un po' prematuro, dato che nessun account ufficiale sui social media ha fatto menzione dell'evento. Inoltre, non è chiaro se i fan al di fuori del Canada, paese d'origine di Cineplex, potranno partecipare. I fan negli Stati Uniti o in altre parti del mondo dovrebbero tenere gli occhi aperti sugli orari degli spettacoli e controllare i social media di Star Wars per vedere se le catene di cinema locali parteciperanno all'evento.

La Disney non è nuova alle maratone al cinema, soprattutto con i suoi franchise. La Marvel organizza regolarmente maratone che raccolgono i film del MCU per i fan prima dell'esordio del suo ultimo blockbuster. Tuttavia, Disney non lo aveva mai fatto quando i nuovi film di Star Wars sono usciti al cinema qualche anno fa e questo potrebbe essere un test per vedere se i fan della saga sono altrettanto desiderosi di vivere le loro storie preferite sul grande schermo come lo sono i fanatici dei supereroi.

Oggi debutta il quinto e penultimo episodio di Obi-Wan Kenobi; recentemente Hayden Christensen si è detto favorevole a un'eventuale serie su Darth Vader. Intanto, secondo una teoria gli episodi di Obi-Wan Kenobi sarebbero un riflesso dei film di Star Wars di George Lucas.