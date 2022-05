Obi-Wan Kenobi, la serie con Ewan McGregor sarà 'il Joker e il Logan' di Star Wars

Il futuro di Star Wars su Disney Plus inizierà con l'attesissima serie tv Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni dell'iconico Maestro Jedi e che sarà il 'Joker' e il 'Logan' di Star Wars.

Ad anticiparlo è stata la regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, che ha diretto tutti gli episodi della serie tv di Star Wars in uscita su Disney Plus a partire dal prossimo 27 maggio. Lo show, per chi non lo sapesse, si svolge negli anni che separano gli eventi de La vendetta dei Sith a quelli di Una nuova speranza, e vede Obi-Wan nascosto su Tatooine.

"Penso che la cosa che più mi ha entusiasmata quando mi è stata offerta l'opportunità di guidare il progetto, sia stata la possibilità di realizzare una storia character-driven. Per certi versi, anche se con atmosfere diverse, l'approccio è molto simile a Joker o a Logan, film che hanno estrapolato un personaggio da un franchise più vasto allo scopo di analizzarlo nel profondo", ha detto la Chow in una recente conferenza stampa. "Quindi, mi è sembrata una cosa davvero eccitante da fare con un personaggio di Star Wars: in questa storia Obi-Wan sta intraprendendo un viaggio", ha continuato. "Ci saranno persone diverse che entreranno nella sua vita. Una delle cose che volevo fare con questa serie era raccogliere l'eredità, per sottolineare cosa sia importante nella vita di Obi-Wan, ma anche introdurre dei nuovi personaggi. Penso che i fan incontreranno molte sorprese lungo il cammino. Almeno lo spero".

Per altre letture vi ricordiamo che nei giorni scorsi è stata annunciata una nuova serie tv di Star Wars, che sarà diretta dal regista della saga di Spider-Man Jon Watts e sarà la 'versione Amblin di un'avventura di Star Wars'.