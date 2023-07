Obi-Wan Kenobi, la serie con Ewan McGregor merita davvero una nomination agli Emmy?

Nel giorno delle nomination agli Emmy 2023, come sempre accade in questi casi, ci si è trovati di fronte a un buon numero di certezze confermate ma anche a non poche sorprese, tanto in positivo quanto in negativo: tra le scelte più imprevedibili c'è stata forse quella di nominare Obi-Wan Kenobi come Miglior serie antologica o limitata.

Nonostante si parli ancora di una possibile seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, ad oggi i discorsi sembrano chiusi: la serie con Ewan McGregor si limiterà presumibilmente a quella sola stagione, il che la rende effettivamente idonea a una candidatura nella categoria. Ma parliamo davvero di un prodotto meritevole di tale considerazione?

A differenza della "collega" Andor, candidata come Miglior serie drama, Obi-Wan Kenobi ha infatti ricevuto recensioni perlopiù negative soprattutto da parte dei fan, che al netto dell'entusiasmo generato dall'annunciato scontro con Darth Vader (con tanto di Duel of the Fates in sottofondo) si sono trovati davanti una serie che i più hanno ritenuto decisamente sottotono, soprattutto se consideriamo le aspettative inevitabilmente altissime generate dal coinvolgimento di un nome come quello del nostro Obi-Wan.

Cosa ne dite? Il nostro jedi meritava effettivamente questa soddisfazione o avrebbe dovuto far posto ad altri prodotti? Diteci la vostra nei commenti, in attesa di quello che sarà il verdetto finale della giuria.