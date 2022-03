Obi-Wan Kenobi: nella serie ci sarà anche un nuovo Jedi?

Con l'incredibile trailer di Obi-Wan Kenobi è finalmente arrivata anche la sinossi della nuova serie di Star Wars, che ci rivela il viaggio che aspetta l'ex Maestro Jedi, che dovrà affrontare alleati diventati nemici e l'ira dell'Impero in un'importante missione. Le ultime indiscrezioni rivelano che potremmo vedere anche un nuovo Jedi nello show.

Sicuramente il marketing del film sta aiutando i fan a mettere finalmente insieme tutti i pezzi, e comprendere come sarà la serie e quali personaggi potrebbero apparire. Diversi sono i confermati, tra i quali spicca Anakin Skywalker/Darth Vader, che sarà interpretato ancora una volta da Hayden Christensen. Tuttavia come già accennato, secondo quanto riportato da Bespin Bulletin, Obi-Wan non sarà l'unico Jedi presente dello show.

Nel primo trailer della serie, infatti, notiamo subito che un attore confermato, Benny Safdie, non appare. Potrebbe però non essere così, perché Bespin Bulletin riporta che il personaggio di Safdie dovrebbe essere proprio quello con cui Obi-Wan sta parlando all'inizio del trailer, e conferma che si tratta di un Jedi. Tra l'altro in Making Star Wars è stato rivelato che il protagonista interpretato da Safdie ha cercato il personaggio portato sullo schermo da Ewan McGregor sin dalla caduta dei Jedi, finendo su Tatooine.

